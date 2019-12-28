Beykoz'da "sıfır atık" projesi tasarruf sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Beykoz ilçesiroe devam eden "sıfır atık" projesi ile enerji tasarrufu sağlandı, binlerce ağaç kesilmekten kurtuldu, ekonomiye katkı sağlandı.

Beykoz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre proje kapsamında 2019'da toplanan yaklaşık 1,6 bin ton ambalaj atığıyla, 6 milyon 560 bin kilovatsaatlik elektrik enerjisi tasarrufu yapıldı, 27 bin 200 ağaç yeşil kaldı.

İlçe ekonomisine 560 bin lira katkısının olduğu belirtilen proje kapsamında, sıfır atık kavramının toplumun geniş kesimlerine yayılması ve çevreci bakışın geliştirilmesi maksadıyla okullarda yürütülen yeşil okul projesinde de konuya ilişkin eğitimler veriliyor.

Beykoz'da 18 farklı noktada kurulan atık getirme merkezlerine gelen çöpler ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Ambalaj, giysi, atık yağ, oyuncak, kitap, ilaç, pil, plastik, metal, cam ve elektronik atıklar geri dönüşüme girmeden kaynağında ayrıştırılıyor.

