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Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 23:58 | Son Güncelleme

Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyetköy'den Polonezköy istikametine seyreden Adem Özkan yönetimindeki otomobil, Mustafa Cülha'nın kullandığı araçla çarpıştı.

Kazada araç içinde sıkışan Cülha, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Özkan ile aynı araçtaki 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Beykoz trafik kazası

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