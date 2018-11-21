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Beykoz'daki bıçaklı saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

Beykoz'da park yeri yüzünden tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kişinin 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, olayda yaralanan mağdur Hüseyin Aktürk'ün yüzünde meydana gelen lezyonların sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevkedilmesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci celsesine, tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu katıldı.

Mahkeme hakimi Timuçin Dedeoğlu, sanık Sadıkoğlu'nun davanın bir önceki celsesinde tahliye edildiğine ilişkin cezaevinden yazı geldiğini tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık Sadıkoğlu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, olayın müştekinin haksız tahrikleri neticesinde meydana geldiğini savundu.

Mahkeme, UYAP kayıtlarına göre başka suçtan Maltepe Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu anlaşılan mağdur Hüseyin Aktürk'ün, yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların yüzünde sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevkedilmesine karar verdi.

Dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alan mahkeme, davanın 7 Eylül'de görülen birinci celsesinde tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Duruşma, ertelendi.

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- İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi Hüseyin Aktürk'ün olay günü Kavacık mezarlığı karşısında bulunan boş kermes alanında park halinde buluna aracını çıkarmak için dubaları çektiği esnada Beykoz Belediyesi'ne ait simit arabasını çalıştıran Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun, tartışma sonucu Aktürk'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, tekme ve yumruk atarak darbettiği aktarıldı.

Sadıkoğlu'nun bu şekilde üzerine atılı "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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