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Beykoz'daki hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

Beykoz'daki hırsızlık güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir nalburda meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Küçüksu Mahallesi'ndeki bir nalbura giren maskeli hırsızlar, iş yerinden inşaat malzemesi çaldı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi Ali Akyıldız, polise haber verdi. İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, panelvan tipi bir araçla nalbura gelen maskeli 4 hırsızın, kilitli kapıyı açtıktan sonra içeriden çaldıkları inşaat malzemelerini araca yükleyerek kaçtığı görülüyor.

Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kapıyı kırarak açmışlar. Arabadaki şoförle birlikte dört kişi olduklarını biliyoruz ve 40 bin lira civarında bir zararımız var. Umarım kısa sürede yakalanırlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz hırsızlık

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