Beylikdüzü’nde korkutan yangın! Saatlerdir söndürülemedi

Beylikdüzü’ndeki korkutan yangın, dün saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir depoda çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, deponun bodrum katında bulunan malzemeler henüz bilinmeyen nedenle tutuşarak yanmaya başlamıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saattir süren çalışmalarına rağmen depodan hala dumanlar yükselmeye devam ediyor.

İtfaiye ekipleri sürekli su ve köpük takviyesiyle yangına müdahale etmeyi sürdürürken, depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yapılan çalışmalar da havadan görüntülendi. (İHA)



