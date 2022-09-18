HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beylikdüzü’nde korkutan yangın! Saatlerdir söndürülemedi

Beylikdüzü’nde korkutan yangın! Saatlerdir söndürülemedi

18.09.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü’nde dün öğleden sonra bir depoda çıkan yangın söndürülemedi. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen depodaki yangın saatlerdir devam ediyor.

Beylikdüzü’nde korkutan yangın! Saatlerdir söndürülemedi

Beylikdüzü’ndeki korkutan yangın, dün saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir depoda çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, deponun bodrum katında bulunan malzemeler henüz bilinmeyen nedenle tutuşarak yanmaya başlamıştı.

AW715873_03

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saattir süren çalışmalarına rağmen depodan hala dumanlar yükselmeye devam ediyor.

AW715873_04

İtfaiye ekipleri sürekli su ve köpük takviyesiyle yangına müdahale etmeyi sürdürürken, depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yapılan çalışmalar da havadan görüntülendi. (İHA)

AW715873_05

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halk otobüsüne silahlı saldırı! Dehşet anları kameradaHalk otobüsüne silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada
Tarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayınTarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın
Çocuğunu odaya kilitledi evin her katında birini öldürdüÇocuğunu odaya kilitledi evin her katında birini öldürdü
Anahtar Kelimeler:
yangın Beylikdüzü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veri açıklandı! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Kritik veri açıklandı! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı!

Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı!

Komandolar etten duvar ördü! Adliyeye böyle getirildiler

Komandolar etten duvar ördü! Adliyeye böyle getirildiler

"Bunları dikenlerin içinden topladım" Meyvelerinin başında gözyaşı döken yaşlı kadın sosyal medyada gündem oldu! Belediyeden açıklama geldi

"Bunları dikenlerin içinden topladım" Meyvelerinin başında gözyaşı döken yaşlı kadın sosyal medyada gündem oldu! Belediyeden açıklama geldi

Tarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın

Tarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın

Zammı kabul etmeyen ev sahibi kabusları oldu: Yaralarıma karıncalar doldu

Zammı kabul etmeyen ev sahibi kabusları oldu: Yaralarıma karıncalar doldu

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Reddedilmek hoşuna gitmedi! Çantasındaki baltayı çıkarıp...

Reddedilmek hoşuna gitmedi! Çantasındaki baltayı çıkarıp...

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.