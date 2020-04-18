Beylikdüzü'nde mangal ateşinden tutuşan çatı alev alev yandı

Yangın saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 116. Sokakta bulunan 5 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bina sakinleri çatıda mangal yapmak isterken mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıyı tutuşturdu. Bir anda binayı dumanlar kapladı. Dumanı fark eden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun dumanın yükseldiği çatıya müdahale ederken çatı bir anda alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında sokağa toplanan mahalle sakinleri sosyal mesafe kuralını ihlal edince polis otosundan anons yapıldı.

Yapılan anonsta yanan binada oturmayan vatandaşların evlerine dönmesi kalanların da sosyal mesafe kuralına uymaları istendi. (DHA)

