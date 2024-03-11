Beylikdüzü'nde silahlı saldırı! Kafe çıkışında kurşun yağdırdılar: 1ölü, 1 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta meydana geldi. Motosikletli kişi ya da kişiler, kafeden çıkarak otomobile binen Şuayip A. ve İdil B. İle 2 arkadaşına otomobile bindikleri sırada ateş etmeye başladı. Motosikletliler saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRIDAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Olay sırasında kurşunların isabet ettiği Şuayip A. ve İdil B. yaralı şekilde olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.



Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Şuayip A. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, İdil B.'nin tedavisi ise sürüyor. Polis, saldırıya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





