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Beylikdüzü'nde silahlı saldırı! Kafe çıkışında kurşun yağdırdılar: 1ölü, 1 yaralı

11.03.2024 01:05
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İstanbul Beylikdüzü'nde kafeden çıkan 4 kişiye motosikletli kişi ya da kişilerce silahla saldırı düzenlendi. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, otomobilde bulunan İdil B. yaralandı, Şuayip A. ise hastanede hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde silahlı saldırı! Kafe çıkışında kurşun yağdırdılar: 1ölü, 1 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta meydana geldi. Motosikletli kişi ya da kişiler, kafeden çıkarak otomobile binen Şuayip A. ve İdil B. İle 2 arkadaşına otomobile bindikleri sırada ateş etmeye başladı. Motosikletliler saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

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SALDIRIDAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Olay sırasında kurşunların isabet ettiği Şuayip A. ve İdil B. yaralı şekilde olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Şuayip A. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, İdil B.'nin tedavisi ise sürüyor. Polis, saldırıya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

ISTANBUL--BEYLIKDUZUNDE-KAFE-CIKISINDA-_24395Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü silahlı saldırı
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