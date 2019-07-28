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Beylikdüzü’nde kadın sürücü aracıyla takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla yol kenarından kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Beylikdüzü’nde kadın sürücü aracıyla takla attı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla yol kenarından kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Takla atan araçtan çevredeki vatandaşların çıkardığı sürücü, taktığı emniyet kemeri sayesinde feci kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye Derya Durak (32) isimli sürücü, kiraladığı 34 CDL 477 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan kaldırılma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili takla atan kadın sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu sürücü Durak, vatandaşlarca şoför mahallinden çıkarıldı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazada hafif yaralandı
Kazanın ardından şoka girdiği görülen kadın sürücü, çevredeki vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışıldı. Emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edildi. Hastaneye gitmek istemeyen sürücüye olay yerinde müdahale edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde çevre güvenliği sağladı. Kazaya karışan araç olay yerine çağrılan çekici aracıyla kaldırıldı.

"Kaldırıma çarpıp ters dönmüş”
Araç içerisinden kadın sürücüyü çıkartan Ali Özmen, "Kaldırıma çarpıp, araba ters dönmüş. Hanımefendinin emniyet kemerini çıkartıp araç içerisinden çıkarttım. Araç içerisinde tek kişi vardı" dedi.

Beylikdüzü’nde kadın sürücü aracıyla takla attı

Beylikdüzü’nde kadın sürücü aracıyla takla attı

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