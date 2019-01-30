Beylikdüzü’nde kar yağışı başladı

Yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinden Beylikdüzü’nde hafif kar yağışı başladı. Atıştırmaya başlayan karın soğukla birlikte ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul’un yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde hafif kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini artırması bekleniyor.
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