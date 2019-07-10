BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI SONRASI 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA 

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, (DHA)

Beylikdüzü'nde bu sabah meydana gelen trafik kazası sonrasında kavga eden tarafları polis zorlukla ayırdı. Silahların çekildiği kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay saat 08.15'te Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 124 sokakta meydana geldi. Ara yoldan kontrolsüz olarak çıkan 34 JN 1478 plakalı kamyonet o anda oradan geçmekte olan 34 HF 9535 plakalı otomobil ile çarpıştı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası taraflar kavgaya tutuştu.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza sonrası meydana gelen arbede sırasında bir kişi belindeki silahı çıkararak başkasına verdiği görülüyor. Kazaya karışanların yakınlarının da kavgaya müdahil olmaları ile büyüyen kavga sırasında 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken kavgaya karışanların ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Arbede

-Kavga

-Belinden silah çıkaran kişi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Genel ve detaylar

