Beyoğlu'nda araç kiralama firmasına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdı, kadın canını zor kurtardı

Beyoğlu'nda kapişonlu ve cerrahi maske takan bir kişi öğle saatlerinde bir araç kiralama firmasının yakınına geldi. Bir anda yanındaki silahını çıkaran saldırgan, iş yerine kurşun yağdırdı. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçarken, şahsın ateş açtığı kaldırımda yürüyen kadın ise büyük korku yaşadı. Olay anı anbean kameralara yansırken; polis, silahlı saldırganı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı.

SAKİNCE GELDİ, SİLAHINI ÇIKARIP KURŞUN YAĞDIRDI

Beyoğlu Hasköy’de meydana gelen olayda kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şahıs, öğle saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir araç kiralama firmasının yakınına geldi. Şahıs ardından sokak ortasında tabancasını çıkartarak iş yerine kurşun yağdırdı. Şahıs ardından koşarak kaçmaya başladı.

9 KURŞUN İSABET ETTİ

Öte yandan saldırının ardından işyeri sahibi Atakan Atabey’in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, iş yerine 6 adet, park halindeki araca ise 3 adet kurşun isabet ettiğini tespit etti.

Çevredeki inceleme yapan polis ekipleri, şahsın ateş açtığı yerde ise 10 adet boş kovan ve 1 adet patlamamış mermi ele geçirdi.

YOLDA YÜRÜYEN KADIN SON ANDA KURTULDU

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir şahıs iş yerinin karşısında tabancasını çıkartıyor.

Şahıs ardından ateş açmaya başlıyor. Defalarca ateş açan saldırgan ardından koşarak kaçıyor. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçarken, şahsın ateş açtığı kaldırımda yürüyen kadın ise büyük korku yaşıyor.

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen alan polis ekipleri, yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırganı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

