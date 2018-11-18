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Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda Cem B. adlı kişi, evine çağırdığı kadın arkadaşı A.A.'yı karnından bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın, delil kalmaması için giysilerini çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Olay, Cihangir Kılıçali Paşa Mahallesi Akarsu Çıkmazı 1/1 numarada dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A., geçtiğimiz hafta bir eğlence mekanında tanıştığı Cem B.'nin daveti üzerine evine gitti. Cem B., kapıyı açar açmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle kadını karnından ve elinden bıçakladı. Bıçaklandığını ilk anda anlayamayan kadın, karnındaki ıslaklığın kan olduğunu fark edince kendini dışarı attı. Polisi ve sağlık görevlilerini telefonla arayıp haber veren kadın, daha sonra bir yere oturarak eliyle karnına tampon yaptı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Saldırının ardından, üzerine kan sıçrayan giysilerini, delil kalmaması için çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenilen Cem B. ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. (DHA)

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beyoğlu bıçak polis kadın

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