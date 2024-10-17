HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş arbedesi: 14 polis yaralandı

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş arbedesi: 14 polis yaralandı

17.10.2024 17:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda 7 Ekim Pazatesi günü izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptakiler ile engel olmak isteyen polis memurları arasında arbede yaşandı. 14 polisin yaralandığı olayda 18 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş arbedesi: 14 polis yaralandı

İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırıları protesto etmek isteyen 120 kişilik grup 7 Ekim'de İstiklal Caddesi, Tünel Meydan'da toplanarak yürüyüş yapmak istedi. Polis, yürüyüş izini olmayan gruba uyarılarda bulunarak engel oldu. Bunun üzerine yürüyüşte ısrar eden gruptakiler ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

ISTANBUL--BEYOGLUNDA-IZINSIZ-YURUYUS-AR_375482_103922

14 POLİS YARALANDI

14 polis memurunun yaralandığı olayın ardından polise saldırdığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ISTANBUL--BEYOGLUNDA-IZINSIZ-YURUYUS-AR_375480_103922

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
En Çok Okunan Haberler
İrfan Can Kahveci kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray pusuda bekliyordu...

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray pusuda bekliyordu...

Canlı yayında itiraf şoke etti! 'Kocam gece yatmadan önce...'

Canlı yayında itiraf şoke etti! 'Kocam gece yatmadan önce...'

Rojin'in ölümüyle ilgili babadan çarpıcı sözler! 'Vahşete kurban gitti'

Rojin'in ölümüyle ilgili babadan çarpıcı sözler! 'Vahşete kurban gitti'

Önce Malatya ardından Sivas... Depremler devam edecek mi? Naci Görür'den korkutan açıklama!

Önce Malatya ardından Sivas... Depremler devam edecek mi? Naci Görür'den korkutan açıklama!

Fatmanur Elibol'dan günlerdir haber alınamıyor

Fatmanur Elibol'dan günlerdir haber alınamıyor

Murat Ülker, Nebati, Nail Olpak, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş...

Murat Ülker, Nebati, Nail Olpak, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.