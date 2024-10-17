Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş arbedesi: 14 polis yaralandı

İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırıları protesto etmek isteyen 120 kişilik grup 7 Ekim'de İstiklal Caddesi, Tünel Meydan'da toplanarak yürüyüş yapmak istedi. Polis, yürüyüş izini olmayan gruba uyarılarda bulunarak engel oldu. Bunun üzerine yürüyüşte ısrar eden gruptakiler ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

14 POLİS YARALANDI

14 polis memurunun yaralandığı olayın ardından polise saldırdığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır