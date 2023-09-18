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  4. Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş! 42 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş! 42 kişi gözaltına alındı

18.09.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda slogan atarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polis ekipleri, 42 kişiyi gözaltına aldı.

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş! 42 kişi gözaltına alındı

Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, slogan atarak toplanma çağrısında bulunan ve izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis müdahale etti. Polis ekiplerinden kaçan A.G., D.Y., F.A. ile E.İ. isimli kadın, yakalanarak gözaltına alındı.

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Gösteri çağrısı üzerine toplanmaya çalışan gruplara müdahale eden polis ekipleri, Galatasaray Meydan, Tünel Meydan, Rusya ve Yunanistan Konsolosluğu önünde 35 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 42 kişiyi gözaltına aldı. Konu ile ilgili gözaltına alınanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

(DHA)

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Gözaltı Beyoğlu Yürüyüş

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