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  4. Beyoğlu'nda kavga! Bıçaklanan kişiye ilk yardımı bekçi yaptı

Beyoğlu'nda kavga! Bıçaklanan kişiye ilk yardımı bekçi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 17:13 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kişi arasında sokak ortasında başlayan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Karnından bıçaklanan kişinin ilk yardımına koşan bekçi, ambulans gelene kadar, atletiyle yaraya tampon yaptı.

Beyoğlu'nda kavga! Bıçaklanan kişiye ilk yardımı bekçi yaptı

Olay, Bülbül Mahallesi Yeni Kafa Sokak'ta 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri Fas diğeri Filistin uyruklu iki kişi arasında sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında, sokakta yaya devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerinin kendilerine doğru geldiğini gören Filistin uyruklu kişi, Fas uyruklu kişiyi karnından bıçaklayarak kaçmaya başladı.

Bekçilerden biri kanlar içinde yere yığılan yaralının yardımına koşarken, diğeri ise kaçan saldırganın peşine düştü. Adının Muhammed olduğu öğrenilen yaralıya yardım eden bekçi, üzerindeki atleti çıkararak yaranın üzerine tampon yaptı. Bekçi, ambulans olay yerine gelene kadar tampon yapmayı sürdürdü. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan, yaşanan kısa kovalamacanın ardından diğer bekçi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sokak sakinlerinden Caner Kahraman "Bekçiler bu taraftan koşuyordu. Adamlar burada birbirlerini bıçakladılar. Adam boşluğundan bıçaklandı. Bekçi tişörtünü çıkardı, kanamasının üzerine baskı yaptı. Sonra ambulans geldi götürdü" diye konuştu. (DHA)

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