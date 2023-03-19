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Beyoğlu'nda kıraathanede silahlı saldırı! Yaralılar var

19.03.2023 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda maskeli bir kişi kıraathanede silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, saldırıyı düzenleyen şüpheli kaçarak uzaklaştı. 

Beyoğlu'nda kıraathanede silahlı saldırı! Yaralılar var

Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta bulunan kıraathanede saat 22.00 sıralarında maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli ve şapkalı olduğu iddia edilen kişi, kıraathaneye girerek henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada kıraathanede bulunan Faik Onur ve Şerafettin Fındık hafif şekilde yaralanırken, Hüseyin Burun ağır yaralandı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Hüseyin Burun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Saldırı sırasında kıraathanede bulunan görgü tanığı Adem Kodal, “Şapkalı ve maskeli silahlı saldırgan içeri girerek içeride oyun oynayan 4 kişiye doğru ateş etti. 3 kişi yaralandı, daha sonra bu kişi kaçarak gitti. Hiç kimse müdahale edemedi. Yaralılardan bir kişinin durumu ağırdı, diğerleri bacaklarından vuruldu. Yaralılar özel otomobillerle hastaneye kaldırıldı" dedi. 

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kıraathanede uzun süre inceleme yaptı. Polisin olaya karışan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.(DHA)

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Beyoğlu saldırı

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