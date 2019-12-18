Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.K getirildi. Tutuksuz sanık Süleyman K. da duruşma salonunda hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık Ramazan K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, Berkay İşlev'in babası Mehmet Zeki İşlev ile annesi Fatma İşlev ve ölen Ramazan Çelik'in eşi Gül Çelik hazır bulundu. Taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı.

TUTUKSUZ SANIKLARIN TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

İşlev ailesinin avukatları duruşmada, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmalarını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da, sanıkların üst hadden indirim uygulanmaksızın cezalandırılmalarını talep etti.

"ÖLEN ÇOCUK AMA MÜVEKKİLİM DE ÇOCUK "

Duruşmada, tutuklu sanık H.K'ın avukatı Cengiz Baysal esas hakkında savunmasına Berkay İşlev'in ailesine baş sağlığı dileyerek başladı. Avukat Baysal, "Son bir haftadır medyada bu konu çok yer aldı. Ölen 16 yaşındaki çocuğa ben de çok üzüldüm. Ölen çocuk ama sanık da çocuk ve 3 buçuk yıldır tutuklu. Davada maddi delil olarak tanıklar dışında delil yoktur. Müvekkilim kendisi teslim olmuştur. Olayda 7-8 kişi vardır ancak sadece müvekkilim tutukludur. Tanık ifadeleri sürekli çelişkili olmuştur. Müvekkilimin delil yetersizliğinden tahliyesini ve beraatini talep ediyorum" dedi.