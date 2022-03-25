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  4. Beyoğlu'nda otobüs şoförüne saldırı! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı: Hepiniz aynısınız

Beyoğlu'nda otobüs şoförüne saldırı! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı: Hepiniz aynısınız

25.03.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir yolcu İETT şoförüne seyir halindeyken saldırmaya başladı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, otobüs şoförü hem o halde aracı sürdü hem de kafasını korumaya çalıştı. Durak haricinde bir yolda inmek isteyen kadın, diğer yolcular tarafından tutulurken başka bir yolcu 'hepiniz aynısınız' diyerek şoföre bağırıp darp etmeye başladı.

Beyoğlu'nda otobüs şoförüne saldırı! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı: Hepiniz aynısınız

Olay, 23 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüs şoförü Mikail Tacar, Unkapanı durağında inecek ve binecek yolcu olmadığı için durakta durmadı. Unkapanı Köprüsü'ne gelince, bir kadın yolcu inmek istedi. Şoför, durak haricinde yolcu indiremeyeceğini söyleyerek yoluna devem etti. Kadın yolcu da Şişhane durağında indi. Bu sırada arkadan 'Hepiniz aynısınız' diye birisi bağırarak şoförün yanına geldi. Bir anda seyir halindeki şoförü, darbetmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran şoför, bir yandan kafasını korurken bir yandan da yolcularla dolu otobüsü kaza yapmadan park etmeyi başardı.

Şoföre vuran saldırgan ise diğer yolcular tarafından tutuldu. Yaşadığı şoku atlatan şoför, otobüsün kapılarını kilitleyerek olay yerine polis ekibi çağırdı. Polis, birbirlerinden şikayetçi olan otobüs şoförü Mikail Tacar ile şoförü darp eden Cafer Gençtürk'ü polis merkezine götürerek ifadelerini aldı.

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"BU OTOBÜS DEVRİLEBİLİRDİ"

Darp edilen otobüs şoförü Mikail Tacar "Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapıyordum. Sabah Taksim istikametine gidiyordum. Tam o sırada Unkapanı'nda inecek yolcu olmadığı için durağı geçtim. Unkapanı Köprüsü durağına gelince bir kadın yolcu inmek istedi. Köprü üzerinde indiremeyeceğimi ve yasak olduğunu söyledim. O yolcuyu Şişhane durağında indirdim. Arkada bulunan bir beyefendi 'Hepiniz aynısınız' diye bağırmaya başladı. Daha sonra yanıma gelerek bana vurdu. Otobüste elliyi aşkın yolcu var. Ama o kişi bana vurmaya başladı. Kafama darbeler aldım. Arkadan gelen başka bir yolcu saldırgan kişiyi tuttu. O sırada büyük bir kaza atlattık. Allah korusun ölümlü bir kaza da olabilirdi.

Bizim kazamız metrobüs kazasıyla emsal bir kazadır. Oradaki 'şemsiye olayı' nın aynısı. Ben darp raporu alarak o kişiden şikayetçi oldum. Bugün de aynı kişi pişkin pişkin arabama bindi. Benimle beraber seyahat yaptı. Ben resmen adaletin bittiği yer dedim artık. O kişi sadece benim canıma kastetmedi. 55 kişinin canına kastetti. Bu araç devrilebilirdi. Karşı istikamete geçebilirdi. Şikayetçi olduk ama bir şey olmadı" dedi.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Otobüs şoförüne yapılan yumruklu saldırı otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün arkasından gelen saldırgan, hareket halindeki otobüs şoförünün kafasına yumruk atıyor. Şaşkınlığı atan şoför, kaza yapmadan otobüsü park ediyor. Şoför de saldırgana vurmaya çalışıyor. Araya diğer yolcuların girmesiyle olay yatıştırılıyor. Otobüste bulunan diğer yolcular ise büyük panik yaşıyor.

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(DHA)

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