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  4. Beyoğlu'nda pavyona çevrilen lokantaya polis baskını

Beyoğlu'nda pavyona çevrilen lokantaya polis baskını

17.12.2020 16:11 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda pavyona çevrilen lokantaya polis baskını

Beyoğlu'nda bulunan lokanta ruhsatı olan bir iş yerine yapılan baskında, içeride koronavirüs tedbirlerine uymadan eğlenen 65 kişi ve işletme sahibine toplamda 239 bin 420 lira para ceza kesildi. Lokanta ruhsatı bulunan iş yerinin pavyona dönüştürüldüğü, içeride müzik yayını yapıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde Beyoğlu'nda bir lokantanın eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti. Lokanta ruhsatı bulunan iş yerinin eğlence mekanına dönüştürüldüğü, içeride müzik yayını yapıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirleyen polis ekipleri iş yerine baskın düzenledi.

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İçeride bulunan 65 kişi ile işletme sahibine sosyal mesafe, nargile, sigara, eğlence mekanına dönüştürmeden toplam 239 bin 420 TL para cezası kesildi. Mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

DHA

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