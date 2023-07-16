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  4. Beyoğlu'nda sanat galerisinde yangın! İçindeki birçok eser zarar gördü

Beyoğlu'nda sanat galerisinde yangın! İçindeki birçok eser zarar gördü

16.07.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan iki katlı bir sanat galerisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında galerideki birçok eserin zarar gördüğü öğrenildi.

Beyoğlu'nda sanat galerisinde yangın! İçindeki birçok eser zarar gördü

Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde bulunan Tunca Sanat Galerisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, galerinin içerisinde tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede galeriyi kaplarken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında galeride bulunan eserlerin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

(İHA)

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