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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu ile mücadele ekipleri, daha önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Koçbaşı yardımıyla girilen evlerde yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi. Ekiplerce belirlenen adreslere koçbaşı yardımıyla girilerek aramalar yapıldı. Adreslere yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti.

GBT UYGULAMASI YAPILDI

Metruk binalarda ekipler arama yaparken şüpheli görülen şahıslarda durdurularak Genel Bilgi Taramalarına (GBT) tabi tutuldu. Beyoğlu genelinde düzenlenen operasyonda ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu uyuşturucu operasyonu

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