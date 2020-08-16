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  4. Beyoğlu'nda yangın paniği! Mahalleli kendini sokağa attı

Beyoğlu'nda yangın paniği! Mahalleli kendini sokağa attı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Beyoğlu'nda yangın paniği! Mahalleli kendini sokağa attı

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan üç katlı ahşap binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

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Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yanan binada yabancı uyruklu kişilerin kaldığı, yangın çıkar çıkmaz kendilerini dışarı attıkları öğrenildi. Yangın nedeniyle sokakta da panik yaşandı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
2. fotograf sanki afganistanda cekilmis gibi
şu rezillige bakarmısınız türkiye degil sanki hindistan pakistan mahallesi gibi türkü arabı suriyelisi hintlisi pakistanlısı filistinlisi afrikalısı çeçeni türkmeni somalisisi kimi ararsan var ülkede işte bunun adınada gelişmiş çag atlamış çagdaş türkiye diyorlar yazık
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