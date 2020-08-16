Beyoğlu'nda yangın paniği! Mahalleli kendini sokağa attı

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan üç katlı ahşap binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yanan binada yabancı uyruklu kişilerin kaldığı, yangın çıkar çıkmaz kendilerini dışarı attıkları öğrenildi. Yangın nedeniyle sokakta da panik yaşandı.

DHA

