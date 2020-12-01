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  4. Beyoğlu’na binanın alt katını eğlence merkezine çevirenlere polis baskını

Beyoğlu’na binanın alt katını eğlence merkezine çevirenlere polis baskını

01.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda bir binanın en alt katını eğlence merkezine çevirenlere polis ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Beyoğlu’nda bir binanın en alt katını eğlence merkezine çevirenlere polis ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi. İçeride bulunan 40 kişiye toplam 127 bin 200 TL para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda gece saat 02.50 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi Hamalcı Başı Caddesinde bulunan bir binaya 3 şahsın girdiği görülmesi üzerine, bina çevresinde yapılan kontrollerde içeriden yüksek derecede müzik sesi geldiği tespit edildi. Bunun üzerine binada gerçekleştirilen kontrolde 1. kattaki eğlence yeri olduğunu gördü.
İçeride kontrollerine devam edam eden ekipler, 40 şahsın maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit etti. Şahısların her birine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesi gereğince 3 bin 180 TL ’den toplam 127 bin 200 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

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