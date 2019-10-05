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Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 19:30 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi.  Olay, Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Sokağı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi.
Olay, Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Sokağı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar yan tarafında bulunan binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapatırken, itfaiye ekipleri göçükte inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 5 yavru kediyi kurtardı. Binanın metruk olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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