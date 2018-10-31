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Beyoğlu'nda 5'inci kattan düşen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda  üniversite öğrencisi bir kadın, evinin 5.

Beyoğlu'nda 5'inci kattan düşen kadın öldü

Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda üniversite öğrencisi bir kadın, evinin 5. katındaki balkondan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay, Yenişehir Mahallesi Sandalcı Sokakta bulunan 13 numaralı binanın 5. katında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Berfin Atmaca (23) 5. kattaki dairelerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. 15 metreden beton zemine düşen Atmaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Dışarıdan gelen bir ses ile sokağa koşan vatandaşlar, Atmaca'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Atmaca'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda 5'inci kattan düşen kadın öldüBeyoğlu'nda 5'inci kattan düşen kadın öldüBeyoğlu'nda 5'inci kattan düşen kadın öldüBeyoğlu'nda 5'inci kattan düşen kadın öldü

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