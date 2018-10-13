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Beyoğlu'nda, depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, antika eşyaların da bulunduğu depoda yangın çıktı.

Beyoğlu'nda, depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettiler

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu'nda, antika eşyaların da bulunduğu depoda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin yangın tüpü ve bahçe hortumuyla müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 17.45 sıralarında, Tarlabaşı Bostan Mahallesi Yaya Köprüsü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antika eşyaların da bulunduğu bir depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kapalı olan deponun kepenklerinin arasından duman çıktığını fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdikten sonra kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Mahalleli, kepengi kaldırdıktan sonra deponun içinden aldıkları yangın tüpü ve hortumla tavanı kaplayan alevlere müdahale etti. Mahalle sakinleri, tüm uğraşlarına rağmen yangını söndüremedi.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahale sırasında mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine de yardım etti.

Alevlere hortumla müdahale ederek yangını söndürmeye çalışan Sinan Akay, sokakta otururken dumanı fark ettiklerini belirterek "Arkadaşlar yangın olduğunu söyledi. Koştuk geldik. Yangına müdahale ettik. Şu an itfaiyedeki arkadaşlar müdahale ediyor. Kepenkler kapalıydı, biz aştık. İçeride ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Biz, yangın tüpü ve hortumla yangını söndürmeye çabaladık. Ama çabamız yetmedi" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Beyoğlu'nda, depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettilerBeyoğlu'nda, depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettilerBeyoğlu'nda, depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettilerBeyoğlu'nda, depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettiler

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