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Beyoğlu’nda Fas uyruklu kadın cesedi bulundu

11.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu evden kadın cesedi çıktı.

Beyoğlu’nda yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu evden kadın cesedi çıktı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen Fas uyruklu kadının cesedini evin salon bölümünde battaniyeye sarılı halde bulan polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Sokakta oturan bir vatandaş ise, “Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik” dedi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Gölbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde sokak üzerindeki bir binadan yoğun kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdiği evde yaptığı aramada salon bölümündeki koltukta battaniyeye sarılı halde yatan bir kadına rastladı. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen kimliği henüz belirsiz Fas uyruklu kadının cesedinin incelenmesi için olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kadının cansız bedeni incelenmesinin ardından cenaze aracıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının asıl ölüm nedeni buradaki incelemenin ardından netlik kazanacak.

“Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük, bir daha da kimseyi görmedik”
Öte yandan olayla ilgili konuşan Volkan Güngör, “Bu arkadaşımız yabancı uyruklu bir vatandaş. Fas’lı olduğu biliniyor. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 hafta 10 gün önce içeride görüldü sonra bir daha görülmedi. Bizde koku üzerine eve girdik ve polisleri çağırdık. Birde duvarları bir siyaha birde kırmızı renge boyuyorlardı. Hiç iyi ve tekin insanlar değillerdi. Bazen çıplak geziyorlardı hatta biz buna tepki gösterdik. Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik işte kadının cesedi içeride adam ortalarda yok olay bundan ibaret” dedi.

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