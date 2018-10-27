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Beyoğlu'nda taksinin çarptığı turist yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda taksinin çarptığı turist yaralandı

İSTANBUL (AA) - Taksim Meydanı'nda, taksinin çarptığı kadın turist yaralandı.

Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 THB 76 plakalı taksi, yolun karşısına geçmek isteyen Pegu Mardani'ye çarptı.

Kazada, Mardani yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardani, hastaneye kaldırıldı.

Taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan kazadan sonra olay yerine gelen kadının eşi fenalık geçirdi.

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Taksi Taksim turist

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