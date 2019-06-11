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BEYOĞLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 05:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye minibüs çarptı.Kimliği henüz belirlenemeyen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.  Kaza Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi'nde saat 03:30 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye minibüs çarptı.Kimliği henüz belirlenemeyen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi'nde saat 03:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Şişli istikametinden Kasımpaşa istikametine giden belediyeye ait 34 RV 6156 plakalı minibüs, cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarına yaklaşık 200 metre mesafede, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan yaralıya müdahale eden sağlık ekipleri Kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 34 RV 6156 plakalı minibüsün sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yeri
-Polis ekiplerinin çalışması
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-Kazada hayatını kaybeden kişinin görüntüsü
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Yabancı uyruklu kadınların olay yerine gelip cesede bakması
-Cenazenin kaldırılması
-Genel ve detay görüntü

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