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Beyoğlu'nda yüksekten düşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:49 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda yüksekten düşme

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda futbol oynarken arkadaşının itmesi sonucunda 12 yaşındaki çocuğun merdiven boşluğuna düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Piyalepaşa Mahallesi Akçay Sokak'ta futbol oynayan 12 yaşındaki 12 Emir H., arkadaşının kendisini itmesi sonucu yaklaşık 3 metre derinliğindeki yol ile bina arasındaki merdiven boşluğuna düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emir H. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emir H.'nin düşme anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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beyoğlu futbol yüksekten düşme

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