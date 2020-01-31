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Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Başbakanı'na nezaket ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Başbakanı'na nezaket ziyareti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ı ziyaret etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Çakıl, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nı ziyaret ederek, yeni görevinden ötürü Diyab'ı tebrik etti.

Çakıl, görüşmenin ardından AA'ya yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Başbakan Diyab’ı ziyaret ederek, hükümetimiz adına tebriklerimizi ilettim. Görüşmemiz samimi bir havada cereyan etti. Enerji başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz alanlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduk."

- Lübnan'daki durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler nedeniyle kırılgan yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

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Başbakan Hassan Diyab Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl Lübnan

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