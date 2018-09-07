HABER

Beyrut havalimanındaki teknik arıza seferleri aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda dün akşamdan beri devam eden teknik arıza, uçuşların aksamasına ve izdihama neden oldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda dün akşamdan beri devam eden teknik arıza, uçuşların aksamasına ve izdihama yol açtı.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın elektronik sisteminde dün akşam saat 23.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi.

Arızanın meydana geldiği dış hatlar gidiş terminalinde izdihamın yaşandığına işaret edilen açıklamada, olaydan ülkenin tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nı işleten firmanın sorumlu tutulduğu ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Refik Hariri Uluslararası Havalimanı Müdürü Fadi el-Hasan da basına yaptığı açıklamada, sistemdeki teknik arızayı birçok faktöre bağlarken, havalimanını işleten firma yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Firma yetkililerine tüm sorumluluğu üstlenmeleri gerektiğini ilettiklerini söyleyen Hasan, yolcuların mağduriyetine yönelik gerekli hassasiyetin gösterilmesi için hava yolu şirketleriyle iletişime geçtiklerini ifade etti.

Hasan, 2-3 saate kadar arızanın tamamen giderileceğini ve havalimanındaki hareketliliğin normale döneceğini bildirdi.

Bu arada Lübnan'ın resmi hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), bugün için planlanan tüm uçuşlarının kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle ertelendiğini açıkladı.

Mağduriyet yaşayan Lübnan yolculardan Nadin Akil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanındaki arızadan dolayı oluşan izdihamın terminal binasının dışında bile görüldüğünü söyledi.

Sabah saatlerinde uçağa yetişmek için Beyrut'taki havalimanına 4 saat erken geldiğini ancak izdihamla karşılaştığını dile getiren Akil, yolcular ile havalimanındaki görevliler arasında da zaman zaman gerginlik yaşandığını anlattı.

Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki izdiham giderek azalırken arızanın en kısa sürede giderilmesi için ilgililerin yoğun şekilde çalıştığı belirtiliyor.

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
Müşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu olduMüşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu oldu
İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan MEA

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Patronunun yaptıklarını daha fazla kaldıramadı!

Patronunun yaptıklarını daha fazla kaldıramadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.