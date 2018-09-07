Beyrut havalimanındaki teknik arıza seferleri aksattı

Firma yetkililerine tüm sorumluluğu üstlenmeleri gerektiğini ilettiklerini söyleyen Hasan, yolcuların mağduriyetine yönelik gerekli hassasiyetin gösterilmesi için hava yolu şirketleriyle iletişime geçtiklerini ifade etti.

Refik Hariri Uluslararası Havalimanı Müdürü Fadi el-Hasan da basına yaptığı açıklamada, sistemdeki teknik arızayı birçok faktöre bağlarken, havalimanını işleten firma yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Arızanın meydana geldiği dış hatlar gidiş terminalinde izdihamın yaşandığına işaret edilen açıklamada, olaydan ülkenin tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nı işleten firmanın sorumlu tutulduğu ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın elektronik sisteminde dün akşam saat 23.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda dün akşamdan beri devam eden teknik arıza, uçuşların aksamasına ve izdihama yol açtı.

Hasan, 2-3 saate kadar arızanın tamamen giderileceğini ve havalimanındaki hareketliliğin normale döneceğini bildirdi.

Bu arada Lübnan'ın resmi hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), bugün için planlanan tüm uçuşlarının kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle ertelendiğini açıkladı.

Mağduriyet yaşayan Lübnan yolculardan Nadin Akil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanındaki arızadan dolayı oluşan izdihamın terminal binasının dışında bile görüldüğünü söyledi.

Sabah saatlerinde uçağa yetişmek için Beyrut'taki havalimanına 4 saat erken geldiğini ancak izdihamla karşılaştığını dile getiren Akil, yolcular ile havalimanındaki görevliler arasında da zaman zaman gerginlik yaşandığını anlattı.

Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki izdiham giderek azalırken arızanın en kısa sürede giderilmesi için ilgililerin yoğun şekilde çalıştığı belirtiliyor.

