Beyrut patlaması: Macron'dan Lübnan Yardım Konferansı'na ev sahipliği teklifi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a yönelik yardım için Ekim ayı ortasında ikinci bir yardım konferansı düzenlemeyi teklif etti. Macron, ekonomik krizle boğuşan ve 4 Ağustos'ta yaşanan patlamada büyük zarar gören Lübnan'ın geleceği için önümüzdeki 6 haftanın çok önemli olduğunu söyledi. Ülke liderlerinin bir an önce hükümet kurmaları için Lübnan'ı ziyaret eden Macron, yolsuzluk ve kötü yönetimle mücadele için reformların gerekli olduğunu ifade etti. Masada ne var? Fransız Lider Macron, felaketten sonraki ikinci ziyareti için dün gece Beyrut'a gitti. Ancak Macron, Lübnanlı politikacılarla masaya oturmadan önce, Fransa'nın en yüksek ödülü olan Legion of Honor'ı vermek için, efsanevi Lübnanlı şarkıcı Feyruz'u görmeye gitti. https://twitter.com/FayrouzOfficial/status/1300721848888504321?s=20 85 yaşındaki divanın evinin önünde Macron'u, "Katillerle hükümete hayır!" ve "Tarihin yanlış tarafında olmayın!" yazan pankartlar karşıladı. Macron bugün ise Lübnan'ın İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa'nın kontrolüne girmesinin yüzüncü yılı anısına Jaj ormanına Lübnan'ın ulusal sembolü olan bir sedir ağacı dikti.

Bugün Lübnan'ın yer aldığı bölge, Birinci Dünya Savaşı öncesine kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ardından da Lübnan, Fransa'nın kontrolü altına girdi. 1 Eylül 1920'de Fransa, Milletler Cemiyeti tarafından aldığı yetkiyle Büyük Lübnan Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. Ülke 1943'teyse Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. "Riskli bir bahis oynadım" Macron, ağaç dikme töreninin ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda Lübnan'ın yaşadığı krizden kurtulacağını ve tekrar ayağa kalkacağını ifade etti. Daha sonra Beyrut limanı yakınlarında Birleşmiş Milletler (BM) ve yerel yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Macron, ülke için ikinci bir uluslararası yardım konferansına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. 9 Ağustos'ta yapılan ilk konferansta acil insani yardım için 298 milyon dolar toplanmıştı. "Önümüzdeki altı hafta içinde acil duruma odaklanmalıyız" diyen Macron, her türlü çalışmanın BM ile "son derece sıkı bir koordinasyon altında" yürütüleceğini de sözlerine ekledi. Politico web sitesine verdiği bir röportajda Macron, Lübnan'da siyasi çöküşü önlemek için "riskli bir bahis" oynadığını söyledi.