Beyrut'ta neden patlama oldu? Lübnan'daki patlamanın sebebi nedi? Beyrut Limanı patlamasını kim üstlendi?

Dün akşam saatlerinde Lübnan'daki Beyrut Limanı'na çok yakın bir mesafede büyük bir patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamanın ardından ölü ve yaralılar hakkında bilgi paylaştı.Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini belirtti. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, patlamaya ilişkin ilk açıklamasında, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak" ifadesini kullandı. Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından bütün dünyanın gözleri Beyrut'a çevrildi. Patlamanın üzüntüsünü yaşayan vatandaşlar, Beyrut'ta neden patlama oldu, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı kim üstlendi araştırmaları yapmaya başladı. Beyrut'ta neden patlama oldu? Lübnan'ın başkenti Beyrut büyük bir patlama ile sarsıldı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığı açıklandı. Çıkan yangının ardından küçük yangınlar da oldu ve patlamanın güçlü sesi farklı banliyölerden de duyuldu. Peki Beyrut'ta neden patlama oldu? Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın sebebi nedir? Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre yangın çıktıktan sonra güçlü bir patlama meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski Başbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın sebebi nedir? Tüm dünyanın merak ettiği konulardan birisi de Beyrut'taki patlamaya neyin sebep olduğu sorusu oldu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın sebebi nedir araştırmasını yapan vatandaşlar için, Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir'in yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklama ile cevap geldi. Zahir açıklamasında, Beyrut Limanı'nda kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi. Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini belirtti. Hasan, daha önce yaptığı açıklamada ölü sayısını 50, yaralı sayısını da 2 bin 750 olarak duyurmuştu.