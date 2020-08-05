Beyrut'taki patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak etti! Amonyum nitrat nedir? Amonyum nitrat gübresi ve içeriği!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve tüm dünyanın üzüntüyle karşıladığı patlamayla ilgili detaylar gelmeye başladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, resmi Twitter hesabından bir yazılı açıklama yaparak Beyrut patlaması ile ilgili bilgi verdi. Lübnan Beyrut patlaması ile ilgili olarak herhangi bir güvenlik önlemi olmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 sene boyunca depoda bekletilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

Patlama Lübnan halkı için büyük bir acıya sebep olurken ülke genelinde de 2 hafta boyunca olağanüstü hal ilan edildi. Yaşanan üzücü olayın ardından Beyrut patlaması kim üstlendi soruları sorulmaya başladı. Avn, patlamaya sebep olanların ve sorumluların ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Beyrut patlaması nedeni olarak Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, yaptığı kısa açıklama ile Lübnan patlaması sebebi olan söz konusu amonyum nitratın Afrika’ya gönderileceği sırada limanda infilak ettiğini belirtti.

Lübnan resmi ajansı olan NNA ise Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin olduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını ve hemen ardından şiddetli bir patlamanın oluştuğunu duyurmuştu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan ise Lübnan patlaması nedeniyle 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla da yaralı olduğunu duyurmuştu.