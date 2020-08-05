Beyrut'taki patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak etti! Amonyum nitrat nedir? Amonyum nitrat gübresi ve içeriği!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve tüm dünyanın üzüntüyle karşıladığı patlamayla ilgili detaylar gelmeye başladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, resmi Twitter hesabından bir yazılı açıklama yaparak Beyrut patlaması ile ilgili bilgi verdi. Lübnan Beyrut patlaması ile ilgili olarak herhangi bir güvenlik önlemi olmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 sene boyunca depoda bekletilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.
Patlama Lübnan halkı için büyük bir acıya sebep olurken ülke genelinde de 2 hafta boyunca olağanüstü hal ilan edildi. Yaşanan üzücü olayın ardından Beyrut patlaması kim üstlendi soruları sorulmaya başladı. Avn, patlamaya sebep olanların ve sorumluların ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Beyrut patlaması nedeni olarak Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, yaptığı kısa açıklama ile Lübnan patlaması sebebi olan söz konusu amonyum nitratın Afrika’ya gönderileceği sırada limanda infilak ettiğini belirtti.
Lübnan resmi ajansı olan NNA ise Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin olduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını ve hemen ardından şiddetli bir patlamanın oluştuğunu duyurmuştu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan ise Lübnan patlaması nedeniyle 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla da yaralı olduğunu duyurmuştu.
Amonyum nitrat Lübnan patlamasının ardından araştırılmaya başladı. Lübnan’da ne patladı sorusu ile beraber araştırılmaya başlayan amonyum nitrat, kimyasal bir bileşen olmakla beraber halk arasında da bilinen bir maddedir. Özellikle tarım ile ilgilenen kesim tarafından gübreleme maksadıyla kullanılıyor. Ancak amonyum nitrat gübresi depolama ve kullanım sırasında büyük dikkat gerektiriyor.
Yaşanan üzücü olayın ardından amonyum nitrat tehlikeli mi sorusu da sorulmaya başladı. Amonyum nitrat patlayıcı özelliğinin yanı sıra tarımsal gübre olarak da kullanılan kilit bir bileşik olarak geçiyor. Amonyum ve nitrat kökünün birleşiminden oluşan madde, gübre kullanımı için yoğun olarak tercih ediliyor. Amonyum nitrat gübresi içeriği incelendiğinde %16,5 amonyum ve %16,5 nitrat azotu olacak şekilde toplamda %33 azot bulunduğu görülüyor. Amonyum nitrat gübresi ne işe yarar sorusunun cevabı da merak ediliyor.
Amonyum nitrat içeriği sayesinde toprakta hızlı çözünebilen bir gübre özelliği taşıyor ve hem hızlı etki ediyor hem de diğer azotlu gübreler ile kıyaslandığında etkisi çok daha uzun sürüyor. Amonyum nitrat uygulandıktan sonra toprakta herhangi bir pH değişimi görülmüyor. Dolayısıyla nötr tipte bir gübre olduğu için toprak için kullanılabiliyor. Ancak içindeki nitrat azotu kolay yıkandığı için fazla yağışlı bölgelerde kullanımı tavsiye edilmiyor.
Amonyum nitrat gübresi, özellikle kurat bölgeler için büyük bir önem taşıyor. Türkiye için bakıldığında İç Anadolu Bölgesi gibi yağış oranının az olduğu bölgelerde %26 CAN gübresinin yerine kullanımın tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Çünkü amonyum nitrat gübresi topraktaki nem ile eriyebiliyor. Amonyum nitrat gübresi sebzede, zeytinde, bağlarda, pamukta, mısırda, ayçiçeğinde ve meyve ağaçlarında kullanılabiliyor.
Tüm dünyada büyük yankı uyandıran olayın ardından Lübnan ve Beyrut nerede soruları da sorulmaya başladı. Lübnan Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz kıyısındaki bir Arap ve Orta Doğu ülkesidir. Beyrut ise Lübnan’ın başkentidir. Geçmiş dönemlerde Fenike uygarlığının vatanı da Lübnan ve Lübnan’ın kıyılarıdır. Lübnan’ın kuzeyinde ve doğusunda Suriye bulunurken güneyinde ise İsrail bulunuyor. Lübnan’ın resmi dili ise Arapçadır.