Beyrut’ta güvenlik güçleri meclise yürümeye çalışan binlerce göstericiye müdahale etti

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta polis meclise yürümeye çalışan binlerce göstericiye göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Olay yerinde bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, güvenlik güçleri göstericileri meclis binası güzergahındaki el-Ma'rad caddesinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bölgeden uzaklaşmak istemeyen göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Bölgeden ayrılmak istemeyen ve meclise yürümekte ısrar eden göstericiler güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Olaylarda yaralananlara müdahale etmek için sağlık ekipleri bölgede hazır bekliyor.

- Hizbullah taraftarları ile göstericiler arasında gerginlik

Öte yandan Şii Hizbullah ile Emel hareketi tarafları Beyrut'un göbeğindeki Şuheda Meydanı'na baskın düzenleyerek teknokrat hükümeti kurulmasında ısrar eden göstericilere saldırmaya çalıştı. Bu sırada Hizbullah ve Emel hareketi mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Güvenlik güçlerinin iki grubu ayırmakta zorluk çektiği gözlendi. Bu esnada meydanda bulunan göstericilere ait bazı çadırların yandığı görüldü. Önceki gün de Şii gruplarla göstericiler arasında benzer gerginlikler yaşanmıştı.