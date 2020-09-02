Beyrut'u yok eden amonyum nitratın sahibi Rus iş adamı mal varlığını satışa çıkardı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos ayında 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya sebep olan 2 bin 700 ton amonyum nitratı taşıyan geminin sahibi Rus işadamı Igor Grechushkin Rum kesimide objektife yakalandı. İngiliz medyasının haberine göre, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratı taşıyan geminin sahibi Rus iş insanı Igor Grechushkin, patlamanın ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki villası, lüks araçları ve motosikletini satışa çıkardığını duyurdu.

GÜNEY KIBRIS'TAKİ MAL VARLIKLARINI SATIŞA ÇIKARDI

Grechushkin, satışa çıkardığı mal varlığı arasında, 12 bin euroluk Harley Davidson motosiklet, 15 bin 500 euroya Volvo XC60’ marka otomobil, ve ev eşyaları yer aldı.

TAKMA İSİM KULLANDILAR

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Grechushkin’in satış için ‘Gary’ takma adını kullanırken, eşi İrina’nın da ‘ailesinin yeterinde acı çektiğini’ öne sürerek sosyal medyada ‘York’ sahte soyadını kullandığı ifade edildi.

BEYRUT'TAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ SORUDAN KAÇTI

Lüks aracını satmaya çalıştığı Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde objektife yakalanan Grechushkin’in kendisine yöneltilen" Beyrut’taki patlama hakkında ne söyleyeceksiniz" sorusunu yanıtsız bırakarak, bölgeden aracıyla hızla uzaklaştığı ifade edildi.