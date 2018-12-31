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Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Beytüşşebap’ta kar yağışı aralıksız sürüyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ev kar altında kaldı. Sabah evlerinden çıkmakta güçlük çeken ilçe halkı, biriken karı kendi imkanlarıyla temizledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 24 köy yolu ulaşıma kapanırken, Beytüşşebap Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan Şırnak-Hakkari karayolunda, ekipler karayolunun trafiğe kapanmaması için tedbirler aldı.

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