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Bez Bebek'in Nana'sı ve Emre'si yıllar sonra bir araya geldi! Değişimleri sosyal medyayı salladı

03.08.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizilerinden olan Bez Bebek'te Nana'ya hayat veren Evrim Akın ile Emre'yi canlandıran Ege Tanman yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin yıllar içindeki değişimi olay oldu. Nana ve Emre'nin dizinin jenerik müziğini birlikte söyledikleri anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

2000'li yıllara damga vuran oyuncuları arasında Evrim Akın, Tan Sağtürk, Alpay Atalan, Fatoş Kabasakal, Reyhan Asena Keskinci, Ege Tanman ve Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı Bez Bebek dizisinde Nana ve Emre'ye hayat veren Evrim Akın ile Ege Tanman yıllar sonra buluştu.

Son olarak Ocak ayında Evrim Akın'ın YouTube kanalındaki Pijama Sohbetleri isimli programına katılarak hala görüştüklerini açıklayan Ege Tanman, Evrim Akın ile yeniden bir araya geldi.

Katıldıkları bir programda Bez Bebek Nana'nın jenerik şarkısını söyleyen ikili sosyal medyada gündem oldu.

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İkili, şarkıyı söylerken duygusal anlar yaşadı. Programı izleyenler de "Ağlamıyorum" ve "Gözüme çocukluğum kaçtı" gibi yorumlarda bulundular.

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Evrim Akın ve Ege Tanman'ın yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada; 'Ne kadar da değişmişler', 'Emre çok değişmiş', 'Nana hala aynı' gibi yorumlar yapıldı.

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