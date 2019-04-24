Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile Johns Hopkins Üniversitesi iş birliklerini değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Dekanı Prof. Dr. Roy C. Ziegelstein, 5 yıldır devam eden eğitim ile ilgili iş birliği ve bu iş birliğinin sağladığı olanakları ele aldı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, değerlendirme toplantısında bir araya gelen Kazancıoğlu ve Ziegelstein, 5 yıldır devam eden eğitim ile ilgili iş birliğine ve bu iş birliğinin sağladığı olanaklara ilişkin bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancıoğlu, Johns Hopkins Üniversitesi ile devam eden iş birliği sonucunda pek çok kazanım elde ettiklerini belirterek, "Ortak müfredat geliştirme çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de ilk kez tıp eğitimi müfredatına eklenerek gerçekleştirilen Bilimsellik Komitesi sürecinin çıktıları oldukça memnuniyet verici oluyor. Devam eden bu iş birliğimiz ile çok daha güncel ve uluslararası standartlarda bir eğitim programına sahip olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.