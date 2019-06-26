Biber gazı sıktıkları iddiasıyla bekçilere pompalı tüfekle ateş etti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da A.Ö., düğünde kendisine biber gazı sıktığını öne sürdüğü bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, kaçan A.Ö.'yü yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, gece yarısı Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce sokak üzerinde düzenlenen düğünde kavga çıkması üzerine mahalle bekçileri müdahale etti. Kavga edenleri ayırmakta güçlük çeken bekçiler, iddiaya göre, biber gazı kullandı. Aynı düğünde biber gazı sıkılan A.Ö., dün gece yarısı sokak üzerinde bekçileri gördü. Bekçilere, "Bana biber gazı sıkmıştınız" diye seslenen A.Ö., pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

ZIRHLI ARAÇLAR GELDİ

Saldırıdan kurtularak güvenli bir bölgeye geçen bekçilerin takviye ekip istemesi üzerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Silahlı şüphelinin evinin bulunduğu sokağa gelen polisler önlem amacıyla çelik yelek giyerek bekledi. A.Ö.'nün evine giren polisler, şüphelinin evde olmadığını tespit etti. Özel harekat polisleri, kalkanları ve zırhlı araçları ile ara sokaklarda A.Ö.'yü aramaya başladı. Yakınlarının cep telefonu ile ulaştığı A.Ö. "Çok fazla polis var, oraya gelmem" dedi. Sokaktan çıkan araçlar ise polisler tarafından arandı. A.Ö.'nün olay anında yanında bulunan yakınları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.