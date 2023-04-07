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Elma çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır, kaç günde bir sulanır? Çekirdekten elma yetişir mi, elma fidanı nasıl dikilir?

03.03.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elma, besin değeri yüksek meyveler arasında yer alır. Ülkemizde de sıklıkla tüketilen elma, gülgiller familyasına ait bir meyvedir. Yüksek besin değeri ile farklı tariflerde de kullanılır. Sonbahar mevsimi meyvesi olmasına rağmen farklı yetiştiricilik faaliyetleri ile pazar veya manavlarda dört mevsim boyunca taze elma bulabilirsiniz.

Elma çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır, kaç günde bir sulanır? Çekirdekten elma yetişir mi, elma fidanı nasıl dikilir?

Elma çekirdeklerinin çimlenmesini sağlayarak yeni mahsul elde etmek mümkündür. Çimlendirme işlemi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Doğru iklim ve ortam koşullarında ekimi yapılan elma çekirdeklerinden taze mahsul alabilir, lezzetli meyveler üretebilirsiniz. Bunun yanı sıra erken gelişime uygun bölgelerde elmalar, Temmuz ortasından itibaren diğer bölgelerde ise Ağustos ayı sonrasında hasat edilir. Dikilen elma fidanları ise yaklaşık 1-2 yıl arası zamanda meyve vermeye başlar. 5 sene sonunda da elma ağacı düzenli üretime uygun bitki halini alır.

Elma çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır?

Elma çekirdekleri meyvenin orta bölümünde yer alır. Kesme yöntemiyle çıkartılan çekirdeklerden çimlenme işlemi yapılması için tohumların temizlenmesi ve kurumaya bırakılması gerekir. Dış kabuğunda hiç nem kalmayan tohumlar, nemli havlu içine yerleştirilir ve buzdolabında yaklaşık 20 gün bekletilir. Havlunun nemli kalmasına dikkat etmek tohum gelişimi için önemlidir. Bekletme işlemi sayesinde geç olgunlaşma dönemini atlatan çekirdekler, ekim için hazır hale gelir.

Elma yetiştiriciliği için uygun saksı içine besin değeri yüksek toprak eklenir. Daha sonra toprağın içine yerleştirilen ve üstü bir miktar kapatılan filizlenmiş çekirdeklere can suyu verilir. Oda sıcaklığında ve güneş ışığı alan alanda bekletilen saksıda, çimlenmenin devam etmesi ve fide oluşumu bir süre sonra başlar.

Çekirdekten elma yetişir mi?

Elma çekirdeklerinden yeni mahsul yetiştiriciliği yapmak mümkündür. Ancak tohum amaçlı kullanılacak çekirdeklerin yüksek kaliteye sahip olması gerekir. Ortalama dört tohumdan sadece birisi filizlendiği için elma çekirdeklerinden 5-10 adet arası sayıda kullanarak, ev ortamında saksı içinde yetiştiricilik yapılabilir.

Çekirdekten elma yetiştirmek her ne kadar zahmetli olsa da düzenli bakımlar ve sulama yöntemleri ile taze mahsul almayı kolaylaştırabilirsiniz. Ancak çekirdekten yetiştirilen elma ağaçlarının aşılı fidelere göre hastalığa daha yatkın olduğunu unutmamak gerekir. Ağaç haline gelmiş bitkileri bahçe bölümüne aktararak aşılama sağlamak da mümkündür. Böylece ektiğiniz elma ağacından uzun yıllar taze mahsul alabilirsiniz.

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Elma çekirdeği kaç günde bir sulanır?

Saçak kök yapısına sahip elma çekirdekleri, diğer meyvelere oranla daha fazla suya ihtiyaç duyar. Yüksek nemli ortamlar, elma çekirdeklerinin çimlenmesine yardımcı olur. Çimlenmeye bırakılan çekirdeklerin nem kontrolünün ise düzenli aralıklarla yapılması gerekir. Nem eksikliğine bağlı olarak sulama işlemi takviyesi yapılabilir. Ayrıca nem oranını aynı seviyede tutmaya uygun damla sulama yöntemi de elma yetiştiriciliğinde uygulanan işlemler arasındadır. Elma fidelerinde sulama işleminde dikkat edilmesi gerekenler:

  • Yaz sulaması Mayıs ayında başlar ve toprağın nem düzeyine göre yapılır.
  • Kurak bölgedeki elma fidanlarının 10 günde bir sulanması gerekir.
  • Nemli bölgelerde sulama aralığı yaklaşık 15-20 gündür.
  • Elma ağaçlarında salma sulama yöntemi de sıklıkla uygulanır.
  • Düzenli sulama periyotları, elmaların taze, sulu ve lezzetli olmasında etkilidir.

Olgunlaşmış elma ağaçları bahçeye nasıl taşınır?

Saksılarda uygulanan ekim işlemi sonrası büyüyen elma ağaçlarının, uzun boya ulaşması ve güneş ışığı ihtiyacı duyması, bitkiyi bahçe gibi alanlara taşımayı gerektirir. Ağaçların günlük altı saatten fazla güneş ışığı alacağı ortama dikilmesi bitki ve meyve gelişimi açısından önemlidir.

Olgunlaşmış elma ağaçlarını, bitki zararlılarından uzaklaştırmak ve gübrelemek yetiştiricilikte gereklidir. Yağışlı havalar dışında elma ağacının sulanması ise bitki gelişimini destekleyen unsurlar arasında yer alır. Aksi halde kuru kalan elma ağacında meyve oluşumu gözlenmez. Ayrıca genç yaştaki ağaçların budanması ve aşırı meyvelerin seyrekleştirilmemesi ise bitki sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bunun yanı sıra ekili fidelerin yaklaşık 60 santimetre uzunluğu geçtikten sonra taşınması, mahsul verimi açısından gereklidir.

Elma fidanı nasıl dikilir?

Elma fidanları, uygun şartlara sahip toprağın yaklaşık 20-30 santimetre kazılması ile dikilir. Fidanların toprak açıklığının olması ise köklerin kısa sürede tutunmasına yardımcı olur. Ayrıca dikilen fidanların iklim koşullarına uygun aralıklarla sulanması önemlidir. Nemli veya kurak bölgelerde fidan sulama periyotları da birbirinden farklıdır. Kurak bölgede bulunan ağaçlar sürekli sulama isteyebilir. Doğru koşullarla dikilen elma fidanları ise yaklaşık 1-2 yıl içinde meyve vermeye başlar. Bunun yanı sıra fidanların aralıklı dikilmesi, köklerin besin ve su mücadelesine girmesini önlemede etkilidir.

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