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Çilek çimlendirme nasıl yapılır, nasıl yetiştirilir? Çilek ne kadar zamanda çimlenir?

03.03.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çilek mevsimi İlkbahar ve Yaz ayları olarak bilinir. Yaz aylarında sıkça tüketilen çilek, gülgiller familyasında yer alan tatlı bir meyvedir. Pazarlarda veya manav tezgahlarında Mart, Nisan veya Mayıs aylarında taze çilek bulmak mümkündür. Ülkemizde ise genellikle Antalya ve Muğla illerinde çilek yetiştiriciliği yapılır.

Çilek çimlendirme nasıl yapılır, nasıl yetiştirilir? Çilek ne kadar zamanda çimlenir?

Çilek ılıman iklim koşullarında yetiştirilir. Çilek çimlendirme işlemi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İklim ve toprak koşullarının uygun olduğu ev veya bahçe ortamlarında çilek yetiştiriciliği yapılabilir. Kaliteli ve verimli çilekler yetiştirmek için de çimlenme işleminin doğru ve periyodik bakımlarla uygulanması önemlidir. Hava alan ve besin değeri yüksek topraklarda çilek yetiştirebilir, olgunlaşan meyveleri farklı tariflerde kullanabilirsiniz.

Çilek çimlendirme nasıl olur?

Çilek tohumlarının çimlenme işlemi öncesi yaklaşık 1 gün boyunca nemli bez içinde bekletilmesi önemlidir. Nemlenmiş çilek tohumlarının toprak içinde çimlenme süresi daha kısadır. Torflu toprak eklenen saksı içine çimlenmesi beklenen tohumların yüzeye yakın bölüme eklenmesi gerekir.

Üstü torflu toprakla kapatılan tohumlara can suyu verilmesi, çimlenme tutunmalarının iyileşmesinde etkilidir. Bunun yanı sıra saksı toprağının nem oranının periyodik aralıklarla kontrol edilmesi ve eksik nemin tamamlanması işleminin de çimlenme sürecinde kontrol edilmesi önemlidir. Bu aşamada şeffaf naylon kullanımı ile ev ortamında sera etkisi oluşturmak, bitki çimlenmesine katkı sağlar.

Çilek ne kadar zamanda çimlenir?

Ekime uygun kalitedeki çilek tohumları, yaklaşık 20-25 gün içinde çimlenir. Her ay gübrelenen ve bakımı yapılan saksı içinde yetişen fideler, 3-4 ay içinde meyve vermeye başlar. Uygun iklim koşullarında ekilmeyen çilek tohumlarında ise çimlenme ve büyüme gözlenmez. Ayrıca çimlenen tohumların çok miktarda sulanmaması önemlidir. Toprağa tutunan tohumların sıkça sulanması ise bitki yapısında ve toprakta zararlı maddelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

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Çilek nasıl yetiştirilir?

Sevilen ve sıkça tüketilen meyveler arasında yer alan çilek; seralarda, evlerde, tarlalarda veya topraksız alanlarda yetiştirilebilir. Serada çilek yetiştiriciliği özellikleri:

  • Isıtmalı plastik veya cam yapılı tüneller kullanılır.
  • Seralarda çilek yetiştirmek oldukça zahmetlidir.
  • Dört mevsim taze çileğe ulaşmak için sera yetiştiriciliği yöntemi uygundur.
  • Taşlı veya kayalık alanlarda çilek seraları kurmak mümkündür.

Evlerde çilek yetiştiriciliği özellikleri:

  • Saksı veya tohum yetiştirmeye uygun sepetler kullanılır.
  • Toscana tipi çilek tohumları sıkça tercih edilir.
  • Balkon veya evin açık alanları yetiştiricilik için uygundur.
  • Hobi veya dekorasyon amaçlı uygulanabilir.

Tarlada çilek yetiştiriciliği özellikleri:

  • Kumlu tınlı ve hafif yapılı toprağa sahip araziler kullanılır.
  • Ekim işlemi serin ve nemli havalarda uygulanır.
  • Kireç oranı yüksek topraklar, çilek yetiştiriciliği için uygun değildir.
  • Tarlalarda yetiştirilen fideler, yaklaşık -10° soğuk havaya kadar dayanıklıdır.

Topraksız çilek yetiştiriciliği özellikleri;

  • Modern çilek yetiştirme yöntemi olarak bilinir.
  • Üretime uygun kaplar içine su ve ısı yalıtımı sağlayan madde eklenerek yapılır.
  • Kaya yünü, sünger taşı, perlit veya volkanik tüf gibi besin maddeleri kullanılır.
  • PVC borular içine çilek fideleri ekilir ve bir süre sonra taze mahsul elde edilir.
  • Ev ortamında topraksız çilek yetiştiriciliği yöntemi kullanılabilir.

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Saksıda çilek ne kadar sulanır?

Saksıda yetiştirilen çileklerin, bahar aylarında 7-10 gün, yaz mevsiminde ise 4-5 gün aralıklara sahip periyotlarda sulanması gerekir. Ayrıca damla sulama yöntemiyle de ev ortamında çilek yetiştirmek mümkündür. Çilek fidelerinin fazla miktarda sulanması ise toprak yapısında bozulmalara yol açabilir. Çok nemli toprak da fide gelişimini ve mahsul oluşumunu olumsuz yönde etkiler.

Çilekten tohum alma nasıl yapılır?

Çilekten tohum elde etmek için uygun meyveler üzerinde; kurutma, kazma ve süzme işlemleri uygulanır. Damar çizgileri üzerinden kesilen çilekleri kurumaya bırakarak, dış bölümde bulunan çilek tohumlarını elde etmek mümkündür. Hassas bir işlem olan çilek tohumu elde edilmesi sırasında zarar gören tohumların kullanılmasıyla mahsul yetiştiriciliği yapmak mümkün değildir. Bu sebeple tohum çıkarma işleminin, çilek yetiştiriciliğ,ne uygun iklim ve zemin koşullarında uygulanması önemlidir.

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