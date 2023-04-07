Çilek çimlendirme nasıl yapılır, nasıl yetiştirilir? Çilek ne kadar zamanda çimlenir?

Çilek ılıman iklim koşullarında yetiştirilir. Çilek çimlendirme işlemi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İklim ve toprak koşullarının uygun olduğu ev veya bahçe ortamlarında çilek yetiştiriciliği yapılabilir. Kaliteli ve verimli çilekler yetiştirmek için de çimlenme işleminin doğru ve periyodik bakımlarla uygulanması önemlidir. Hava alan ve besin değeri yüksek topraklarda çilek yetiştirebilir, olgunlaşan meyveleri farklı tariflerde kullanabilirsiniz.
Çilek tohumlarının çimlenme işlemi öncesi yaklaşık 1 gün boyunca nemli bez içinde bekletilmesi önemlidir. Nemlenmiş çilek tohumlarının toprak içinde çimlenme süresi daha kısadır. Torflu toprak eklenen saksı içine çimlenmesi beklenen tohumların yüzeye yakın bölüme eklenmesi gerekir.
Üstü torflu toprakla kapatılan tohumlara can suyu verilmesi, çimlenme tutunmalarının iyileşmesinde etkilidir. Bunun yanı sıra saksı toprağının nem oranının periyodik aralıklarla kontrol edilmesi ve eksik nemin tamamlanması işleminin de çimlenme sürecinde kontrol edilmesi önemlidir. Bu aşamada şeffaf naylon kullanımı ile ev ortamında sera etkisi oluşturmak, bitki çimlenmesine katkı sağlar.
Ekime uygun kalitedeki çilek tohumları, yaklaşık 20-25 gün içinde çimlenir. Her ay gübrelenen ve bakımı yapılan saksı içinde yetişen fideler, 3-4 ay içinde meyve vermeye başlar. Uygun iklim koşullarında ekilmeyen çilek tohumlarında ise çimlenme ve büyüme gözlenmez. Ayrıca çimlenen tohumların çok miktarda sulanmaması önemlidir. Toprağa tutunan tohumların sıkça sulanması ise bitki yapısında ve toprakta zararlı maddelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Sevilen ve sıkça tüketilen meyveler arasında yer alan çilek; seralarda, evlerde, tarlalarda veya topraksız alanlarda yetiştirilebilir. Serada çilek yetiştiriciliği özellikleri:
Evlerde çilek yetiştiriciliği özellikleri:
Tarlada çilek yetiştiriciliği özellikleri:
Topraksız çilek yetiştiriciliği özellikleri;
Saksıda yetiştirilen çileklerin, bahar aylarında 7-10 gün, yaz mevsiminde ise 4-5 gün aralıklara sahip periyotlarda sulanması gerekir. Ayrıca damla sulama yöntemiyle de ev ortamında çilek yetiştirmek mümkündür. Çilek fidelerinin fazla miktarda sulanması ise toprak yapısında bozulmalara yol açabilir. Çok nemli toprak da fide gelişimini ve mahsul oluşumunu olumsuz yönde etkiler.
Çilekten tohum elde etmek için uygun meyveler üzerinde; kurutma, kazma ve süzme işlemleri uygulanır. Damar çizgileri üzerinden kesilen çilekleri kurumaya bırakarak, dış bölümde bulunan çilek tohumlarını elde etmek mümkündür. Hassas bir işlem olan çilek tohumu elde edilmesi sırasında zarar gören tohumların kullanılmasıyla mahsul yetiştiriciliği yapmak mümkün değildir. Bu sebeple tohum çıkarma işleminin, çilek yetiştiriciliğ,ne uygun iklim ve zemin koşullarında uygulanması önemlidir.