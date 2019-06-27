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Bıçak bileme makinesiyle 7 çocuk büyüttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

 - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Mustafa Turan (85) bıçak bileme makinesiyle 65 yıldır mahalle mahalle gezip bıçak, balta, keser ve nacak biliyor.

Bıçak bileme makinesiyle 7 çocuk büyüttü

Yasin DALKILIÇ-Murat GÜRBÜZLER/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Mustafa Turan (85) bıçak bileme makinesiyle 65 yıldır mahalle mahalle gezip bıçak, balta, keser ve nacak biliyor. Turan, bu işten kazandığı parayla 7 çocuğunu büyütüp evlendirdiğini söyledi.
İlçede Kömür Mahallesi'nde oturan Mustafa Turan, 1954 yılında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sıvacılık mesleğini bırakıp, bıçak bileme çarkı satın aldı. Turan, 65 yıldır bıçak bileme makinesinden kazandığı para ile geçimini sağlıyor. Turan, 'Emektarım' dediği makine ile mahalle mahalle gezip bıçak, balta, keser ve nacak biliyor. İlçede seyyar kesici alet bileme işinde tek olduğunu söyleyen Turan, kazandığı para ile 7 çocuğunu büyütüp, evlendirdiğini söyledi.
'AYAKLI BIÇAK ÇARKIM HER ŞEYİM'
Turan, "1954 yılında o zaman 1 liraya satın aldığım ayaklı bıçak çarkım, benim her şeyimdir. Ekmek parasını kazandığım bu çark ile 3 kız gelin ettim, 4 oğlumu evlendirdim. İlk zamanlar ayaklı çarkı sırtıma alarak gezdim. Sonra at arabası üzerine koyarak köy köy bıçak bileyerek geçimimi sağladım. İlk ekmek parasını emektarım ile beraber kazandığım için ilk göz ağrımdır. O yüzden birçok kişi istemesine rağmen satmadım, satmam" dedi.
Ekmeğini hala ayaklı bıçak bileme makinesi ile kazandığını ifade eden Mustafa Turan, "Vatandaşlar bıçaklarını getiriyorlar, ben de yine ekmek paramı kazanıyorum. Elektrikli bıçak bilemeyi yapmıyorum. Çünkü bıçağı yakıyor. Benim ayağımla kullandığım bıçak bileme makinesi hem sağlıklı bileme yapıyor hem de bıçağı yakmıyor" diye konuştu.

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Bıçak bileme makinesiyle 7 çocuk büyüttüBıçak bileme makinesiyle 7 çocuk büyüttüBıçak bileme makinesiyle 7 çocuk büyüttüBıçak bileme makinesiyle 7 çocuk büyüttü

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