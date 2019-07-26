Bıçak çektiği kasiyeri gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı

Bilecik’te bir markette bıçak tehdidi ile gasp etmeye çalıştığı kasiyer direnince kaçan şahıs, saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde bir markete giren Caner K., kasiyerden kasayı açarak paraları vermesini istedi. Kasiyerin direnmesi üzerine bıçak çeken şahıs, bundan da bir sonuç alamayınca kaçtı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde koşarak kaçan zanlıyı Karanfil Sokak’ta boş arazide park halindeki bir minibüsün önünde saklanırken buldu. Gözaltına alınan zanlı, basın mensuplarına “Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır” dedi. Suç aleti bıçak da zanlının yakalandığı yerde bulundu. Kolonya içtiği öğrenilen şahıs, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



