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Bıçakladığı arkadaşının cenazesinin başında polisi bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda bir şahıs, dün akşam birahanede tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul Zeytinburnu’nda bir şahıs, dün akşam birahanede tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Arkadaşının cenazesinin başında bekleyen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre dün Zeytinburnu’nda bir birahanede birlikte alkol alan Ruhi P. ve Levent T. isimli iki arkadaş tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Bu sabah silahını alan Levent T., Ruhi P.’nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak’ta bulunan evine geldi. Ruhi P.’ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P. apartmanın önüne indi. İddiaya göre burada tekrar tartışan taraflardan Levent T., Ruhi P.’ye silahla ateş etti ancak isabet ettiremedi. Bıçağını çıkartan Ruhi P. ise Levent T.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybederken, Ruhi P. ise polisi arayarak kendisini ihbar etti. Öldürdüğü arkadaşının cenazesinin başında bekleyen Ruhi P., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti işleyen Ruhi P.’yi gözaltına aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışması başlattı. Bu esnada olay yerine gelen Levent T.’nin eşi ve aile yakınları sinir krizi geçirdi. Levent T.’nin aile yakınları polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Levent T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

“Ruhi elindeki bıçakla birkaç kez vurdu”
Damadı Ruhi P.’nin evden sinirle çıktığını ifade eden Serdar Meriçli, “Sabah ben balkonda çay içerken arabayla kapının önüne geldiler. Kapının önünde küfür etmeye başladı. Ruhi’yi sürekli telefonla rahatsız ettiler, gel diye aşağıya çağırdılar. Ruhi de üzerini giyinerek aşağıya indi. Kapıya gelenler arabadan silahla ateş etti. Sonra Levent arabadan inerek tekrar ateş etti. En son da Ruhi elindeki bıçakla birkaç kez vurdu. Sonra Levent’te yığıldı kaldı, bir daha kalkamadı” diye konuştu.

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