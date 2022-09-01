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İşkence edilip bıçaklanarak öldürülmüştü! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

01.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da acil servis önüne bıçaklanmış ve işkence edilmiş halde bırakılan Hüseyin Çevik (22) hayatını kaybetti. Çevik'in kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından evinden kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi. Çevik'in yaralı haldeyken minibüste dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Çevik’in arkadaşı Sefa Yıldız, "Arkadaşım korkudan 5 gündür dışarı çıkmıyordu. Başına gelecekleri biliyordu. O dışarı hiç çıkmayınca onu zorla evden çıkartıyorlar" dedi. İşte kan donduran olayın detayları...

İşkence edilip bıçaklanarak öldürülmüştü! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

Sincan’da önceki gün Hüseyin Çevik, 5 gündür dışarıya çıkmadığı Ankara Caddesi'ndeki evinden kız arkadaşının ağabeyi ve 3 arkadaşı tarafından zorla çıkarıldı. 4 şüpheli, Çevik'i minibüse bindirerek, kaçırdı. Çevik'in ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önünde yaralı bırakılan kişinin Hüseyin Çevik olduğunu tespit etti.

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Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından dövülüp, bıçaklandığını belirledi.

Olayla ilgili yaklaşık 20 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kapsamda, olaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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MİNİBÜSTE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüphelilerin Çevik'i zorla bindirdikleri minibüste dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Çevik'e, başındaki şüphelilerden birinin tokat atarak, 'öldün mü?' dediği duyuldu. Hüseyin Çevik'in karın bölgesindeki yaralarının sargılı olduğu da görüldü.

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'KORKUDAN 5 GÜNDÜR DIŞARI ÇIKMIYORDU'

Hüseyin Çevik’in arkadaşı Sefa Yıldız, "Akşam saatlerinde 4 kişi Hüseyin’i evden zorla çıkartıyor. Daha sonra bir minibüse bindirip götürüyorlar. Minibüste ona işkence ediyorlar. Daha sonra onu hastanenin önüne atıyorlar. Arkadaşım korkudan 5 gündür dışarı çıkmıyordu. Başına gelecekleri biliyordu. O dışarı hiç çıkmayınca onu zorla evden çıkartıyorlar" diye konuştu.

Hüseyin Çevik'in cenazesi, dün Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verilirken, soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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