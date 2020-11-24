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  4. Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı

Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı

24.11.2020 17:15 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kimliği belirsiz 2 kişi bıçak çektikleri marketteki çalışanlardan kasadaki parayı alamadan kaçtılar.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi’nde meydana geldi.

Samsun’da kimliği belirsiz 2 kişi bıçak çektikleri marketteki çalışanlardan kasadaki parayı alamadan kaçtılar.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi Türkiye geneli bir zincir market şubesine ellerinde bıçakla girerek çalışanlardan kasadaki paraları istediler. Market çalışanların müdahalesi sonucu panikleyen gasp şüphelileri olay yerinden kaçtılar.
Polis zanlıların kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor.

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