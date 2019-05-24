HABER

Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 05:10 | Son Güncelleme

Konya’nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, uğradığı bıçakla saldırının ardından ameliyata alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın MHP Adayı olarak seçilen 42 yaşındaki İhsan Öztoklu akşam saatlerinde reklam panosuna zarar veren önceki dönem belediye başkanının oğlu ile tartıştı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı kurtarılamadı

Konya’nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, uğradığı bıçakla saldırının ardından ameliyata alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın MHP Adayı olarak seçilen 42 yaşındaki İhsan Öztoklu akşam saatlerinde reklam panosuna zarar veren önceki dönem belediye başkanının oğlu ile tartıştı. Çıkan tartışmada 25 yaşındaki şahıs belediye başkanı İhsan Öztoklu’yu kalbinden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Başkan Öztoklu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın duyulmasının ardından Öztoklu’nun yakınları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, çevre ilçelerden belediye başkanları da hastaneye geldi. Şüpheli şahsın olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Başkan Öztoklu kurtarılamadı
Hastane önünde bulunanların endişeli bekleyişi devam ederken, durumu ağır olan Başkan İhsan Öztoklu’nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği duyuruldu. Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ile birlikte hastanenin önüne çıkan Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar, bekleyen kalabalığa Başkan İhsan Öztoklu’yu kaybettiklerini belirterek, sabırlar diledi.
MHP Konya il Başkanı Murat Çiçek de Başkan Öztoklu’yu kaybettiklerini belirterek, hastane önünde bekleyenlere sabırlar diledi, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Tuzla'da sahur vakti korkutan yangınTuzla'da sahur vakti korkutan yangın
Tuzlada bir binanın beşinci katında yangın çıktıTuzlada bir binanın beşinci katında yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.