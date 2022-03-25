HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden, Amerikan askerleriyle pizza yedi

Biden, Amerikan askerleriyle pizza yedi

25.03.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Joe Biden Polonya-Ukrayna sınırındaki Amerikan askerlerini ziyaret etti. Polonya'nın Rzesnow kentindeki üssü ziyaret eden Biden, Amerikan askerleri ile pizza yedi.

Biden, Amerikan askerleriyle pizza yedi

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret ederek, hizmetleri için onlara teşekkür etti. Biden askerlerle pizza yiyerek fotoğraf çektirdi.

Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı.

Biden, kentte bulunan ABD 82. Hava İndirme Tümeni üssünü ziyaret ederek, Amerikan askerleriyle sohbet etti.

ASKERLERLE PİZZA YEDİ

Üssün kafeteryasında askerlerle pizza yiyen Biden, daha sonra onlara hitap etti.

Biden, "Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Biden'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik etti. Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya kehaneti korku saldıRusya kehaneti korku saldı
İşlediği cinayeti böyle savundu: Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız...İşlediği cinayeti böyle savundu: Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız...
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! 4 ölü, 2 yaralıKüçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! 4 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Polonya Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var

Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var

Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması

Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması

Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz

Erdoğan: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz

Dehşete düşüren gelişme! Bir mezarda 200 kişi...

Dehşete düşüren gelişme! Bir mezarda 200 kişi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.